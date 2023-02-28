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На відновлення ліцею на Черкащині спрямують 98,8 млн

28.02.2023

Паланський ліцей був включений до державного списку нагального відновлення, і на відновлення цього навчального закладу буде виділено 98,8 мільйонів.

Як передає Amazing Ukraine, про це на пресконференції повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

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– У перші дні ми бачили, що зробила з цим чудовим освітнім закладом ворожа ракета, – зазначив Табурець.

Він також зазначив, що за державною програмою відновлять ще два навчальні заклади, які постраждали від обстрілів: гімназії у Паланській і Христинівській ОТГ. На це спрямують 20 млн грн з державного бюджету.

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