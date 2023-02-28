Чернігів може отримати пів мільйона євро від Німеччини на відновлення своєї критичної інфраструктури

У поточному році на грантові проєкти з відновлення та модернізації критичної інфраструктури Чернігівводоканалу будуть спрямовані 500 тисяч євро за підтримки водної асоціації Німеччини та товариства міжнародного співробітництва GIZ.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомив керівник КП «Чернігівводоканал» Сергій Малявко на традиційній загальноміській нараді.
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На 330 тисяч євро представники організації придбають у Німеччині обладнання, і доставлять його у Чернігів. Решта коштів – це витрати GIZ на підготовку проєктної документації та навчання фахівців водоканалу, які працюватимуть на цьому обладнанні.
Нагадаємо, у минулому році організація GIZ виділила 100 тисяч євро для відновлення критичної інфраструктури Чернігова. За ці кошти німецькі партнери закупили обладнання і вже у березні його доставлять в Україну.
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