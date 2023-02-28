Наказав переобладнати лікарні під госпіталі для окупантів: СБУ затримала депутата на Харківщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта на деокупованій Харківщині, який допомагав лікувати поранених військових рф.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився депутат Куп’янської районної ради, який раніше очолював міський відділ охорони здоров’я. Після окупації регіону він підтримав росіян та запропонував їм допомогу в організації лікування поранених загарбників.

За підтримку окупантів чоловік отримав посаду у «відділі охорони здоров’я військово-цивільної адміністрації Куп’янського району рф». Після цього він розпорядився переобладнати українські лікарні під військові шпиталі для росіян та невідкладно їх лікувати.

Після звільнення Куп’янська ексчиновник хотів «загубитися» серед місцевих жителів, щоб уникнути покарання. Але правоохоронці виявили його і затримали. У зловмисника вилучили «оригінали» документів із доказами його злочинних розпоряджень на користь росіян.

Фігуранту повідомили про підозру за колабораційну діяльність, він повністю визнав свою провину. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше СБУ викрила ділків, які продавали персональні дані українців російським спецслужбам.

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