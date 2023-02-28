Росіяни весь день обстрілюють Херсонщину: відомо про чотирьох загиблих (відео)

Сьогодні, 28 лютого, унаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули чотири людини.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«На цю годину відомо, що на Херсонщині загалом через удари армії рф сьогодні 4 людини загинули, 5 людей поранені», — йдеться в повідомленні.

На вулиці Привокзальній біля під’їзду виявили тіло 71-річного містянина, який загинув від уламків. На вулиці Марії Фортус тяжкі поранення дістав 72-річний перехожий, зараз він перебуває у лікані.

«Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її», — додали в ОВА.

Також від обстрілів росіян загинув 45-річний чоловік з селища Комишани, постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні.

Ще одну людину поранили у Білозерці, двох — у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.