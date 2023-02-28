Росія суттєво збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Станом на 28 лютого росія суттєво збільшила корабельне угруповання в Чорному морі. На бойовому чергуванні перебувають 17 ворожих кораблів.

Про це повідомили у ВМС.

Попри помірний шторм, росіяни вивели у море п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп може становити 32 ракети.

В ОК «Південь», повідомили, що окупанти не припиняють повітряну розвідку, а тому не виключені як масовані, так і точкові ракетні удари.

«Сигнали повітряної тривоги можуть лунати частіше, не слід їх ігнорувати. Рівень загрози значно підвищено», — додали у командуванні.

Крім того, у Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів. З них 5 — носії ракет, загальний залп — 72 ракети.

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