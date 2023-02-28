Німеччина передасть Україні дві системи ППО Skynex до кінця року

До кінця 2023 року Німеччина планує передати Україні дві системи ППО малого радіуса дії Skynex.

Про це повідомив гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Паппергер, пише The Wall Street Journal.

За його словами, системи замовив уряд країни, їх вартість становить €200 млн.

Паппергер додав, що Німеччина могла б самостійно використовувати ці системи ППО для власного захисту.

Skynex — зенітний артилерійський комплекс, які вперше представили у листопаді 2021 року. Її основне озброєння — 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3. Комплекси використовують для протиповітряної оборони ближньої дії. Вони здатні збивати безпілотники та крилаті ракети. Однією з переваг Skynex є недорогі боєприпаси порівняно з іншими системами ППО.

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