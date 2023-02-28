Світовий банк оцінив збитки від землетрусу в Туреччині у понад $34 млрд

За оцінками Світового банку, збитки для Туреччини унаслідок землетрусів 6 лютого складають $34,2 млрд.

Ця сума еквівалентна 4% ВВП країни за 2021 рік, йдеться у звіті Світового банку.

Так, 53% збитків зазнали житлові будівлі, 28% — нежитлові та 19% — інфраструктура, зокрема дороги, електролінії, тощо.

81% від збитків припадають на провінції Хатай, Кахраманмараш, Ґазіантеп, Малатья та Адияман, у яких проживає понад 6 млн людей.

Водночас зазначають, що витрати на відбудову можуть бути набагато вищими, адже також додадуться втрати ВВП, повʼязані з економічними потрясіннями. Крім того, ще більше збитків можуть завдати повторні підземні поштовхи.

Нагадаємо, 6 лютого у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Він став найсильніший у країні в цьому столітті. Внаслідок стихійного лиха у Туречиині обрушилася велика кількість житлових будівель. Поштовхи відчувалися в Греції, Йорданії, Ізраїлі, Іраці, Болгарії, Румунії, Грузії та Єгипті. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії вже перевищила 50 тис. людей.

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