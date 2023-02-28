У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку

1 березня у Києві запрацює офіційний офіс Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Києва Генерального секретаря ОЕСР Матіаса Корманна.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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За словами Шмигаля, Офіс дасть змогу координувати спільну роботу у сфері відбудови та відновлення України. Водночас йтиметься про покращення реалізації інструментів, стандартів і рекомендацій ОЕСР в Україні, які допоможуть стати повноцінним членом організації.

Також Шмигаль і Корманн обговорили деталі спільної роботи в межах мультидонорської координаційної платформи для допомоги Україні. Крім того, уряд та ОЕСР підписали угоду щодо участі України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA 2025.

“Посилення взаємодії з ОЕСР є одним з ключових пріоритетів для трансформації нашої економіки та сприяння її глибокій інтеграції в міжнародні ринки. Разом досягли успіхів і вагомих результатів в таких сферах як антикорупційна реформа, вдосконалення податкової системи. Інвестиції. Зелена економіка. Підприємництво. Конкурентна політика. Корпоративне та державне управління.Освіта, енергетика та децентралізація”, — сказав Шмигаль.

За його словами, важливим кроком поглиблення співробітництва з ОЕСР в антикорупційній сфері стало приєднання України до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях ОЕСР.

“Сьогодні ми підписали угоду щодо участі України в дослідженні “PISA – 2025”. Це продовження системної участі в міжнародному дослідженні якості світи, як важливому інструменті для формування доказової освітньої політики. Ми також обговорили деталі нашої роботи з ОЕСР в межах багатосторонньої мульти донорської координаційної платформи для підтримки і допомоги України”, — заявив Шмигаль на спільній пресконференції.

Він додав, що для України є надзвичайно важливим рішення ради ОЕСР про надання Україні статусу потенційного члена організації та започаткування діалогу щодо вступу.

Корманн пообіцяв продовжувати робити все можливе для того, щоб провести систему реформи, яку започаткували в Україні для того, щоб посилити і покращити Україну в майбутньому.

“До війни ваш уряд і вся країна знаходилися на правильному шляху в реформуванні своєї країни задля її кращого майбутнього. Мене дійсно вразило те, що ви і під час війни продовжуєте виконувати не лише порядок денний з реформ, але ви утримуєте країну в робочому стані. Ви продовжуєте її відновлювати”, — сказав Генсек ОЕСР.

Він додав, що Рада ОЕСР та її члени оцінили всі зусилля, які були зроблені Україною і надали їй статусу перспективного майбутнього членства в організації.

“А зараз ми працюємо над тим, щоб забезпечити початкову стадію діалогу стосовно того, що Україна надалі наближалася до наших стандартів та згодом стала членом нашої організації”, — сказав посадовець.

Коментуючи відкриття офіційного офісу представництва ОЕСР в Україні, Корманн пояснив, що його колеги в офісі будуть співпрацювати з українським урядом над розробкою програми в Україні в рамках ОЕСР.

“З тим, щоб ми могли допомогти вам досягти усіх пріоритетів, які поставлені в рамках програми реформ вашим урядом і допомогти вам здійснити цю амбітну програму реформування за стандартами і за принципами ОЕСР, як майбутнього члена цієї організації”, — сказав Корманн.