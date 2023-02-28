Графіки відключення світла в Україні 1 березня: де та коли не буде електрики

Дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже третій тиждень, що дозволяє не вимикати електроенергію у більшості областей.

Відключення можливі через зниження аварії. Також енергетики можуть вимикати світ у разі загрози ракетного обстрілу об’єктів енергетичної інфраструктури.

Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.

Коли не буде світла у Вінницькій області 1 березня

У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.

Коли не буде світла у Волинській області 1 березня

Вимикати світло в області сьогодні не планують. Актуальну інформацію про можливі вимкнення оперативно розміщують у телеграм-каналі Волиньобленерго.

Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 1 березня

Відключення світла на сьогодні не заплановані. У разі зміни ситуації ознайомитись з графіком можна за посиланням.

Коли не буде світла у Житомирській області 1 березня

Детальну інформацію щодо відключень світла можна отримати за посиланням.

Коли не буде світла у Закарпатській області 1 березня

На Закарпатті вимикати світло не планують. Ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.

Коли не буде світла у Запорізькій області 1 березня

Погодинних стабілізаційних відключень не заплановано. У випадку, якщо рівень енергоспоживання перевищуватиме виробництво, можуть бути запроваджені стабілізаційні відключення. Споживачі регіону поділені на три черги. Ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.

Коли не буде світла в Івано-Франківській області 1 березня

Про зміни у роботі енергосистеми та стан мереж області можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.

Коли не буде світла у Києві 1 березня

У Києві не планують вимикати світло. Однак відключення можливі через пошкодження в деяких енерговузлах. Перевірити інформацію щодо поточних відключень у такому випадку можна за посиланням.

Коли не буде світла у Київській області 1 березня

У регіоні не вимикатимуть світло. Дізнатись актуальну інформацію про обмеження можна за посиланням.

Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 1 березня

Відключення сьогодні застосовувати не планують. У випадку зміни ситуації з графіками можна ознайомитись за посиланням.

Коли не буде світла у Львові та Львівській області 1 березня

На Львівщині не обмежуватимуть подання електроенергії. У разі зміни ситуації графік відключень можна переглянути за посиланням.

Коли не буде світла у Миколаївській області 1 березня

На Миколаївщині не запроваджували ліміти по електроенергії. Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.

Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 1 березня

Увечері понеділка було відновлене живлення Одеси та Одеського району. Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут. При цьому в Одеській області відключення не плануються.

Коли не буде світла у Полтавській області 1 березня

У Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.

Переглянути розклад вимкнень світла на лютий в області можна за посиланням. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.

Коли не буде світла у Рівненській області 1 березня

У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.

Коли не буде світла у Сумській області 1 березня

Відключення електроенергії за графіками по місту Суми та області не планується. У випадку відключень ознайомитись з графіками можна за посиланням.

Коли не буде світла у Тернопільській області 1 березня

З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 1 березня

Графік можливих віжключень складається з 12 черг. Ознайомитись з ним можна тут.

Коли не буде світла у Хмельницькій області 1 березня

Сьогодні погодинних відключень в Хмельницькій області не буде. З графіком планових вимкнень, у разі їх застосування, можна ознайомитись тут.

Коли не буде світла у Черкаській області 1 березня

У разі дефіциту електроенергії в області можуть запровадити стабілізаційні відключення. Дізнатись розклад вимкнень електроенергії, а також перевірити свою адресу можна за посиланням.

Коли не буде світла у Чернівецькій області 1 березня

Розклад можливих відключень світла можна тут.

Коли не буде світла у Чернігівській області 1 березня

У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.

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