В Одесі та Одеській області змінюють час комендантської години з 1 березня

Комендантська година в Одесі та Одеській області з 1 березня починатиметься пізніше.

Таке рішення ухвалив Максим Марченко, начальник Одеської ОВА.

Згідно з розпорядженням, комендантська година тепер триватиме з 00.00 години до 05.00 години ранку. Під час її дії заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

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