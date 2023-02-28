Закінчення війни не стане поверненням до нормальних стосунків з Росією, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що навіть закінчення війни не означатиме, що Альянс повернеться до нормальних стосунків з Росією.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.
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Він заявив, що останніми роками Росія порушувала ключові угоди щодо контролю над зброєю, тож навіть закінчення війни не зможе повернути нормальні стосунки з країною-агресоркою.
“Протягом останніх років Росія порушувала ключові угоди з контролю над озброєннями, це демонтаж усієї архітектури управління озброєнням. Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних стосунків з Росією. Дороги назад немає”, – наголосив генсек.
Він розповів, що саме Путін відмовився від співпраці та діалогу, і що російський диктатор “порушив фундаментальні принципи глобальної безпеки”, нападаючи на сусідні країни та підриваючи демократію у світі.
“Наприкінці холодної війни багато з нас у цій залі вірили, що ми зможемо побудувати кращі відносини з Росією. Я включно. І я все ще вірю, що це було правильно – використати історичний момент, щоб разом з Росією побудувати кращу безпеку в Європі. Але президент Путін вирішив піти від співпраці та діалогу. Він залишив за собою слід невиконаних обіцянок”, – сказав Столтенберг.
Генсек також наголосив, що Договір про стратегічні наступальні озброєння, з якого вийшла Росія, був “останнім основним механізмом контролю над озброєнням”.
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