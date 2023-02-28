1 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 1 березня

Сьогодні у світі відзначають День скорботи за людьми з обмеженими можливостями. Він присвячений тим, кого вбили власні батьки або опікуни.

Також сьогодні — День поширення інформації про самотравмування.

Боснія і Герцеговина святкує День незалежності (від Югославії, 1992).

В Парагваї — День героїв. В Панамі — День конституції.

Південна Корея відзначає День руху за незалежність. Японія — Національний день боротьби за мир.

На Маршаллових островах сьогодні — День пам’яті на честь жертв ядерних випробувань у 1950-х роках.

В Польщі — Національний день пам’яті «проклятих солдатів». Він присвячений так званим «знедоленим» або «проклятим солдатам» — учасникам антирадянського та антикомуністичного збройного підпілля, яке діяло в Польщі у 1940-1950-х роках.

Крім того, в різних країнах сьогодні відзначають перший день весни.

Яке релігійне свято 1 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять святих дванадцяти мучеників Кесарійських. Вони постраждали через віру в Христа під час правління Діоклетіана в Кесарії Палестинській.

День ангела 1 березня

Іменини в цей день святкують Самуїл (Самійло), Ярема, Данило, Ілля, Павло, Юліан, Роман, Ніна, Нестор.

Які історичні події стались 1 березня

86 до н. е. — римський полководець Сулла взяв штурмом і пограбував Афіни.

1360 — король Англії Едуард III викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який став його камердинером, зброєносцем, а згодом — одним з найвидатніших поетів Англії.

1420 — Папа Римський Мартин V закликав християн до хрестових походів проти чеських гуситів.

1498 — Васко да Гама приплив до Мозамбіку.

1504 — сталося місячне затемнення, яке Христофор Колумб використав для залякування ямайських індіанців.

1562 — у Вассі (Шампань) французькі католики влаштували різанину гугенотам, почавши гугенотські війни

1565 — португальці заснували у Бразилії колонію Ріо-де-Жанейро.

1692 — початок процесу над салемськими відьмами у Новій Англії (США).

1780 — Пенсільванія стала першим штатом США, який заборонив рабство.

1815 — після втечі з Ельби поблизу Канна висадився Наполеон Бонапарт.

1869 — російський хімік Дмитро Менделєєв класифікував хімічні елементи у періодичній системі.

1872 — в Єллоустоуні (США) засновано перший у світі національний парк.

1881 — в Петербурзі народники вбили російського царя Олександра ІІ.

1912 — у Сент-Луїсі (США) Альберт Беррі зробив перший у світі стрибок з парашутом з літака у польоті.

1919 — 33 борці за незалежність Кореї від японської окупації зібралися у сеульському ресторані «Тхехвагван» та зачитали декларацію незалежності Кореї. Це стало початком руху корейців за здобуття суверенітету.

1928 — американський доктор Герберт Еванс відкрив вітамін F.

1932 — проголошена держава Маньчжоу-го, створена урядом Японії в окупованій китайській Маньчжурії.

1941 — вийшло в ефір перше комерційне FM-радіо — радіостанція W47NV у Нешвіллі (США).

1943 — Корюківська трагедія: масове вбивство 6700 мешканців села Корюківка (нині місто в Чернігівській області України) загонами угорської військової жандармерії в ході Другої світової війни.

1947 — почав свою діяльність Міжнародний валютний фонд.

1954 — четверо пуерто-риканських націоналістів влаштували стрілянину у Капітолії США. П’ятеро конгресменів отримали поранення.

1961 — президент США Джон Кеннеді оголосив про створення Корпусу Миру.

1966 — радянська автоматична міжпланетна станція «Венера-3» стала першим космічним апаратом, який досяг поверхні іншої планети.

1977 — у Києві відкрили пам’ятник українському філософу Григорію Сковороді.

1978 — з цвинтаря у Швейцарії з метою отримання викупа викрали гроб з тілом Чарлі Чапліна.

1988 — компанія Apple Computer анонсувала появу пристрою CD-ROM у своїх комп’ютерах.

1991 — шахтарі Донбасу почали страйк, висунувши політичні вимоги.

1995 — Австрія, Швеція та Фінляндія стали членами Євросоюзу.

1995 — у Москві вбито телеведучого Влада Листьєва.

1998 — набула чинності угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом і Україною

Хто народився 1 березня

1445 — Сандро Боттічеллі, італійський живописець.

1545 — Томас Бодлі, англійський дипломат, засновник Бодліанської бібліотеки в Оксфорді.

1810 — Фридерик Шопен, польський композитор і піаніст.

1886 — Оскар Кокошка, австрійський художник, драматург, поет.

1900 — Курт Вайль (Kurt Weill), німецький композитор і диригент.

1904 — Ґленн Міллер, американський музикант, керівник джазових оркестрів.

1906 — Віра Менчик, перша чемпіонка світу з шахів серед жінок.

1922 — Іцхак Рабин, ізраїльський політик, прем’єр-міністр Ізраїлю в 1974–1977, 1994–1995 роках.

1938 — Борислав Брондуков, український радянський актор.

1954 — Рон Говард, американський кінорежисер, продюсер та актор, лауреат двох премій «Оскар».

1956 — Даля Грибаускайте, литовський політик, президент Литви у 2009–2019 роках.

1976 — Сергій Дзиндзирук, український боксер, чемпіон світу серед професіоналів.

1994 — Джастін Бібер, канадський співак.

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