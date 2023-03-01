У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний поїзди: десятки загиблих та поранених (фото)

У ніч на 1 березня на півночі Греції внаслідок лобового зіткнення пасажирського та вантажного поїздів загинули щонайменше 32 людей та ще 85 — постраждали. Про це пишуть Reuters та Associated Press.

Аварія сталася поблизу міста Лариса. Міцевий губернатор Костас Агорастос розповів, що пасажирський потяг, що прямував з Афін до міста Салоніки, і вантажний потяг, який курсував із Салонік до Лариси, зіткнулися на великий швидкості.

Перші два вагони внаслідок удару загорілися та були фактично знищені, ще кілька зійшли з рейок.

Усього ж у пасажирському поїзді перебувало близько 350 пасажирів.

Причина аварія поки не з’ясована.

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