Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 березня

За минулу добу українські військові знищили 650 окупантів та сім танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 березня орієнтовно склали:

особового складу — близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,

танків — 3395 (+7),

бойових броньованих машин — 6638 (+8),

артилерійських систем — 2393 (+10),

РСЗВ — 479 (+1),

засоби ППО — 247 (+0) од,

літаків — 300 (+0) од,

гелікоптерів — 288 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2055 (+4),

крилаті ракети — 873 (+0),

кораблі /катери —18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн — 5257 (+5),

спеціальна техніка / special equipment ‒ 230 (+0).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.