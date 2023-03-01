Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 березня

За минулу добу українські військові знищили 650 окупантів та сім танків.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,
- танків — 3395 (+7),
- бойових броньованих машин — 6638 (+8),
- артилерійських систем — 2393 (+10),
- РСЗВ — 479 (+1),
- засоби ППО — 247 (+0) од,
- літаків — 300 (+0) од,
- гелікоптерів — 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2055 (+4),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери —18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5257 (+5),
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 230 (+0).
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