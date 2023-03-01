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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 1 березня

01.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 650 окупантів та сім танків.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 1 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 149890 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків — 3395 (+7),
  • бойових броньованих машин — 6638 (+8),
  • артилерійських систем — 2393 (+10),
  • РСЗВ — 479 (+1),
  • засоби ППО — 247 (+0) од,
  • літаків — 300 (+0) од,
  • гелікоптерів — 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2055 (+4),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери —18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5257 (+5),
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 230 (+0).

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