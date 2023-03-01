Пентагон не знайшов доказів розкрадання американської зброї в Україні

Американська зброя в Україні використовується за призначенням та з максимальною ефективністю, а доказів її розкрадання не виявлено. Про це 28 лютого заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час слухань у Конгресі, пише Укрінформ.

«Ми не побачили жодних доказів серйозного витоку (зброї – ред.)», — наголосив він.

Каль допустив, що певні зразки озброєнь могли потрапити в руки росіян під час бою, «що трапляється завжди» в умовах війни. Проте, за його словами, «немає жодних доказів того, що українці перенаправляють зброю на чорний ринок».

Посадовець також підкреслив, що ЗСУ використовують «з максимальною ефективністю» озброєння, які надають США.

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