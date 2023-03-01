Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії

Укрзалізниця відзначається своєю високою продуктивністю та надійністю, а її роль в забезпеченні безпеки та комфорту транспортування важливих осіб в найважливіші моменти підтверджується її останніми досягненнями.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року, Укрзалізниця доставила більше 300 іноземних делегацій з різних країн світу, які прибули, щоб підтримати Україну в її боротьбі з агресором.

Першими, хто ризикнув поїхати в Україну залізницею за всього лише три тижні після початку вторгнення, були прем’єр-міністри трьох країн: Польщі, Чехії та Словенії. Голова польського уряду Матеуш Моравецький та експрем’єр Ярослав Качинський, чеський прем’єр-міністр Петр Фіала та тодішній словенський прем’єр-міністр Янез Янша стали першопрохідцями “Залізної дипломатії”.

Зокрема, послугами української залізниці скористався і президент США Джо Байден. В ході свого візиту до Києва він провів в потязі близько 20 годин.

«росіяни обіцяли взяти Київ. І на 362 день війни президент Байден з’являється в Києві і гуляє з моїм Президентом Зеленським. Тож це справді історичні моменти. Ми були щасливі, привілей і честь бути офіційним перевізником президента Байдена, тому ми назвали наш поїзд Rail Force One», – розповів голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін.

Укрзалізниця гарантує безпеку та комфортну подорож для своїх пасажирів, забезпечуючи їх найвищою якістю обслуговування. Під час транспортування важливих осіб, включаючи іноземних делегатів, компанія працює в тісному співробітництві з правоохоронними органами та іншими організаціями для забезпечення безпеки та уникнення будь-яких можливих небезпек.

Укрзалізниця є надійним партнером та відіграє важливу роль в розвитку інфраструктури України. Її високі стандарти та професійні здібності дозволяють компанії забезпечувати безпечне та зручне пересування для всіх своїх пасажирів.