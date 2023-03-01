У Миколаєві інструктор з тактичної підготовки виявився агентом фсб — СБУ

Служба безпеки затримала у Миколаєві інструктора з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який виявився агентом фсб.

За даними слідства, чоловік з власної ініціативи вийшов на фсб і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Під прикриттям тренувань українських захисників він збирав розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території південного регіону.

У першу чергу російською спецслужбою йому ставилися завдання – виявити місця базування іноземного озброєння та складів з боєприпасами ЗСУ для здійснення ракетних ударів.

«Для збору відомостей він «в темну» використовував діючого українського військовослужбовця та передавав отримані відомості представнику фсб», — розповіли в СБУ.

Зрадника своєчасно виявила та затримала контррозвідка. Йому вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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