У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) висловлює серйозну занепокоєність щодо повторних вибухів, які сталися поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба агентства.
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Згідно з повідомленням МАГАТЕ, вдень 27 лютого пролунали близько 20 “вибухів” в районі ЗАЕС, що призвели до пошкодження електромереж та збудованих поблизу об’єктів інфраструктури. Внаслідок цього було обмежено доступ до окремих територій, а також призупинено рух на деяких ділянках доріг та залізниць.
МАГАТЕ закликає українські влади забезпечити безпеку на території ЗАЕС та прилеглих районах. Організація також наголошує на необхідності негайного розслідування цих вибухів і встановлення причин їх виникнення.
“Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення зони ядерної безпеки та безпеки на Запорізькій атомній електростанції”, – заявив глава МАГАТЕ Гроссі.
ЗАЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі та забезпечує близько 40% електроенергії в Україні. Безпека її роботи є критично важливою не тільки для України, але й для всього світу.
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