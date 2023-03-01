Церковний календар на березень 2023 року: головні свята

У березні цього року триває Великий піст, під час якого православні християни готуються до Великодня, який святкуватимуть 16 квітня.

Chas News публікує актуальний церковний календар та перелік свят на березень 2023 року.

Головні церковні свята у березні 2023 року

5 березня — 1-а неділя Великого посту. Торжество Православ’я

11 березня — субота 2-го тижня Великого посту. Поминання померлих

12 березня — 2-а неділя Великого посту, Святителя Григорія Палами, архієпископа Солунського;

18 березня — субота 3-го тижня Великого посту. Поминання померлих;

19 березня — 3-а неділя Великого посту, Хрестопоклонна

25 березня — субота 4-го тижня Великого посту. Поминання померлих

26 березня — 4-а неділя Великого посту, преподобного Іона Ліствичника

Православний церковний календар на березень 2023 року по днях

1 березня — мучеників Валента, Павла, Порфирія, Селевкія;

2 березня — преподобного Феодора Київо-Печерського;

3 березня — святого Лева, єпископа Римського, святителів Альва, Агапіта та Флавіана;

4 березня — апостолів від 70-ти: Архипа і Филимона;

5 березня — 1-ша неділя Великого посту, Торжество Православ’я, єпископа Льва Катанського, преподоного Агафона;

6 березня — початок 2-го тижня Великого посту, Афанасія Сповідника, преподобного Тимофія, святих Євстахія та Георгія;

7 березня — знайдення мощей мучеників, що в Євгенії, мучеників Маврикія і 70-ти воїнів: Фотина, Феодора, Филипа та інших;

8 березня — священномученика Полікарпа, єпископа Смирненського;

9 березня — перше та друге віднайдення Чесної Голови св. Іоанна Предтечі;

10 березня — святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;

11 березня — святителя Порфирія, архієпископа Газького, Поминання померлих;

12 березня — 2-га неділя Великого посту, Собор всіх преподобних отців Києво-Печерських;

13 березня — початок 3-го тижня Великого посту, преподобного Василія Сповідника;

14 березня — преподобномучениці Євдокії;

15 березня — священномученика Феодота, святителя Йова, митрополита Київського і всієї Русі;

16 березня — мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска;

17 березня — преподобного Герасима, що на Йордані, мучеників Павла та Юліанії;

18 березня — святого Конона Мандонського;

19 березня — 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклінна, пам’ять 42-х мучеників із міста Амморея, Костянтина та його матері Олени;

20 березня — початок 4-го тижня Великого посту, священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія та інших;

21 березня — преподобного Феофілакта, єпископа Нікомидійського;

22 березня — 40-а мучеників Севастійських;

23 березня — мучеників Кодрата, Кипріяна, Анекта і Крискента;

24 березня — святителів Софроніїв, Антипа та Єфимія;

25 березня — преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, преподобного Симеона Нового Богослова;

26 березня — 4-та неділя Великого посту, преподобного Іона Ліствичника, день пам’яті святого Никифора, патріарха Константинопольського, мучениці Христини Персидської;

27 березня — початок 5-го тижня Великого посту, преподобного Венедикта, святого Феогноста, митрополита Київського;

28 березня — мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пуллія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв;

29 березня — мученика Савина, священномученика Олександра;

30 березня — Четвер Великого канону, преподобного Олексія, чоловіка Божого, мученика Марина;

31 березня — святого Кирила, архієпископа Єрусалимського, мучеників Трофима і Євкарпія.

Церковні пости у березні 2023 року

На березень у 2023 року припадає головний піст у православній церкві — Великий піст. Він почався 28 лютого і триватиме до Великодня, який цього року святкуватимуть 16 квітня.

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