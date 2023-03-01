Зарплати в ЗСУ у 2023 році: скільки отримують рядові та офіцери (таблиці)

Міністерство оборони показало дані про рівень грошового забезпечення військовослужбовців у 2023 році, починаючи з березня. Відповідні зведені таблиці опублікував Military Media Center.

Інформація вказана щодо військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офицерского складу у Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах, морській піхоті, гірсько-штурмових підрозділах та Силах спецоперацій.

У першій таблиці вказано як змінилися розміри грошового забезпечення (без урахування додаткових премій) у 2023 році порівняно з 2022 роком.

Скільки платять у Сухопутних військах ЗСУ у 2023 році

Друга таблиця детально розписує рівні грошового забезпечення військових Сухопутних військ з урахування надбавок у розмірі 30 тис. грн та 100 тис. грн.

Наприклад, минулого року командир роти у Сухопутних військах отримував у тилу 50 774 грн, а якщо безпосередньо був залучений до бойових дій — 120 774 грн. У березні 2023 року такий офіцер отримає:

31 224 грн, якщо не включений до складу угруповань військ та не виконує бойових завдань;

61 224 грн, якщо виконує бойові (спеціальні) завдання;

131 224 грн, якщо безпосередньо бере участь у бойових діях.

Відповідно рівень грошового забезпечення стрільця у березні становитиме: 20 587 грн, 50 587 грн чи 120 587 грн.

Нагадаємо, у 2023 році Міноборони змінили порядок нарахування надбавки у розмірі 30 тис. грн для військових, які перебувають у тилу. Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

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