На кордоні з Молдовою зі стріляниною затримали чотирьох ухилянтів

28 лютого на кордоні з Молдовою затримали чотирьох чоловіків, які хотіли втекти з України. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Порушниками виявилися жителі одного з населених пунктів Одещини. Вони планували непомітно перетнути кордон уночі, проте їх виявили за допомогою тепловізору.

Чоловіки і тоді намагалися втекти від прикордонників, зупинилися, лише почувши попереджувальні постріли.

Затримані пояснили, що планували потрапити в Молдову у незаконний спосіб через обмеження у виїзді.

Наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності. Їхню подальшу долю вирішить суд.

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