У Дніпрі учасники банди під виглядом тероборонівців грабували людей (фото)

У Дніпрі затримали сімох громадян, які вдерлися до чужого житла та під виглядом військових вимагали кошти.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, затримані нападали на громадян у їхніх домівках, катували та вимагали віддати їм гроші. При цьому називали себе тероборонівцями.

В одному з випадків банда виламала двері в домівці жителів Дніпра, побила жителів квартири та провела там незаконний обшук, вимагаючи $2 тис. Коли люди відмовились, їм зв’язали руки та відвезли до гаражного приміщення, погрожували катуванням.

Затриманим повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі, розбої та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189 КК України). Також перевіряється причетність працівників поліції до приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Тим часом на кордоні з Молдовою затримали чотирьох чоловіків, які хотіли втекти з України.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.