Україна посилила контроль кордону з Молдовою в районі Придністров’я

Українські прикордонники посилили контроль біля Молдови в районі окупованого росією Придністров’я.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.

За словами посадовця, кордони з Білоруссю і Молдовою зараз вимагають посиленої уваги. На межі з Придністров’ям Сили оборони України не тільки посилили контроль, а й будують інженерно-фортифікаційні споруди.

«Ми розуміємо, що в будь-який момент можуть бути провокації, тому треба бути готовими до всього і на всіх напрямках, в тому числі й на сегменті Придністровському», — підсумував речник.

Нещодавно президент Молдови Мая Санду заявила, що безпеку її країни зараз забезпечує Україна

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