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Євробачення у Британії відбудеться під знаком української культури

01.03.2023

Олександр Ткаченко, Міністр культури та інформаційної політики, висловив подяку Великій Британії за підтримку проведення Євробачення і надання 3 тисяч квитків для українців.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“10 млн фунтів на проведення заходу та 3000 квитків для українців на Євробачення! Дякуємо Департаменту культури, ЗМІ та спорту Британії за таку підтримку”, – зазначив він.

За словами міністра, Євробачення в Ліверпулі пройде під знаком української культури – “це буде масштабно”.

МКІП запланувало потужну програму представлення України у Британії. А українці, які мусили залишити свої домівки через російське вторгнення, зможуть відвідати один з концертів. “Дякуємо британським друзям за таку можливість”, – наголосив Ткаченко.

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