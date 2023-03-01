На Берлінале були відзначені українські фільми

На Берлінському кінофестивалі фільми з України, «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші», отримали нагороди.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Україна отримала 10 тисяч доз вакцини проти віспи мавп
Так, українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі «Прокидаючись у тиші» отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.
У картині йдеться про війну очима українок та дітей, котрі через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.
Фільм Надії Парфан «Це побачення» отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.
- Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
- Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
- Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
- У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
- Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії
- У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС
- На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
- Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР
- ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу
- Херсонська ТЕЦ відновила роботу
- Українські художники створюють мурали у п’яти містах: Берліні, Марселі, Брюсселі, Відні та Найробі
- Зеленський затвердив санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей
- На Миколаївщині відновили роботу заводи PepsiCo та Agrofusion