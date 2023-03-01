На Берлінале були відзначені українські фільми

На Берлінському кінофестивалі фільми з України, «Це побачення» та «Прокидаючись у тиші», отримали нагороди.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Так, українсько-німецький документальний фільм Міли Жлуктенко та Даніеля Асаді Фаезі «Прокидаючись у тиші» отримав спеціальну нагороду за найкращий короткометражний фільм у програмі Generation Kplus на Берліналському кінофестивалі, а також 2500 євро від німецької благодійної організації для дітей Deutsches Kinderhilfswerk.

У картині йдеться про війну очима українок та дітей, котрі через російську війну в Україні вимушено знайшли прихисток у Німеччині.

Фільм Надії Парфан «Це побачення» отримав спеціальну відзнаку Міжнародного жюрі. Картина про життя у місті під час повномасштабного вторгнення була продемонстрована у межах програми Berlinale Shorts 2023.