ВАКС засудив екскерівника аеропорту «Бориспіль» до п’яти років ув’язнення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок колишньому в.о. гендиректора ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» та начальниці однієї зі служб підприємства.

Про це повідомили на сайті ВАКС.

Українські ЗМІ заявляють, що мова про Євгена Дихне, який також очолював «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ).

Екскерівнику призначили покарання у вигляді п’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади строком на три роки. Колишню начальницю однієї зі служб засудили до чотирьох років позбавлення волі.

Обох фігурантів звинувачують у порушення порядку передачі в оренду державного майна, що спичинило збитки у розмірі понад 15 млн грн. Суд також ухвалив рішення стягнути з обох обвинувачених 10 млн 996 тис. грн на користь Фонду державного майна України.

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