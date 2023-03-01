У Львові відбувся перший в Україні допрем’єрний показ мультфільму «Мавка. Лісова пісня»

Український анімаційний фільм “Мавка. Лісова пісня” вийшов на широкі екрани вперше в Львові. Це перше українське місто, де презентували цей фільм.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«У Львові минув перший допрем‘єрний показ мультфільму «Мавка. Лісова пісня» за участі творчої команди проєкту. Нашу «Мавку» переглянули перші українські глядачі. Неймовірно щемко було спостерігати за їхніми живими відгуками. Як дітки гарно сміялись та підтанцьовували під саундтреки і як дорослі проймались чуттєвою історією кохання та битвою за своє — свій Ліс і свої ідеали», – йдеться у повідомленні.
Організатори допрем’єрного показу зазначають, що глядачі вийшли із кінозали радісні, піднесені та горді за українське.
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