Українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій в “Дії”

Через “Дію” українці придбали понад 400 тисяч військових облігацій.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють Українська правда.

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“Кожна облігація — це зброя, техніка та інше обладнання, яке просто зараз необхідне нашим захисникам і захисницям. А також — потужна підтримка економіки держави”, – написав віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністр додав, що сьогодні тримачі облігацій “Херсон” отримають виплату за ці папери на картку “єПідтримка”. Там можна буде побачити суму вкладу та відсоток.

“Херсон вже вільний. Тому рекомендую реінвестувати кошти в деокупацію Криму, Донецька, Луганська, Маріуполя, Бердянська та Енергодара, придбавши нові облігації”, – закликав Федоров.