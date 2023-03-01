Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції

За даними Міністерства інфраструктури України, Швеція, Чехія, Франція та Норвегія передали Україні конструкції для зведення тимчасових мостів.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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Уже прибула партія тимчасових мостів від Швеції, яку оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію. Зокрема, Королівство Швеція передало Агентству відновлення і розвитку інфраструктури 4 катери, що можна використовувати як понтонні переправи, а також 14 секцій понтонів, які можна комбінувати для зведення переправ різної довжини.
“В умовах російської агресії тимчасові мости – це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів з рештою країни”, – зазначає міністерство.
Мініфраструктури повідомляє, що з початку повномасштабного вторгнення РФ на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Завдяки роботі дорожників та міжнародній підтримці відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.
“З початку повномасштабного вторгнення Королівство Швеція системно підтримує Україну. Вартість лише гуманітарної та цивільної допомоги з лютого 2022 року становить 379 мільйонів євро. Серед стратегічно важливого – засоби для налагодження транспортного сполучення на деокупованих територіях”, – додали в міністерстві.
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