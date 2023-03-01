Швеція передала Україні чотири катери і тимчасові переправи

Україна отримала партію тимчасових мостів від Швеції. Агентству відновлення та розвитку інфраструктури передали чотири катери та 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи.

Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України.

Конструкції вже прибули в Україну, і зараз їх розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію. Тимчасові мости — це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення звільнених регіонів в умовах війни. Такі ж конструкції передали Чехія, Франція та Норвегія.

З початку повномасштабної війни в Україні були зруйновані 153 мости та шляхопроводи. Зараз відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

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