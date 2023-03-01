У Києві пройде Весняний маркет від Всі. Свої

У цю суботу та неділю, 4-5 березня, у Києві відбудеться Весняний маркет від Всі. Свої. Маркет буде працювати з 10:00 до 19:00, вхід на нього буде безкоштовним.
Про це повідомляє Amazing Ukraine.
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Більше 150 українських брендів представлять свої товари на ньому, включаючи кераміку, текстиль, аромати для дому, декор, косметику, одяг, прикраси та гастрономію.
Товари для дому будуть розміщені на -1 поверсі будинку на вулиці Десятинній, 12, гастрономічні бренди займуть мінус другий поверх, а виробники одягу – мінус третій. Фудкорт буде розташований на терасі на -1 поверсі, а кав’ярня – у фойє на -2 поверсі.
Якщо оголосять повітряну тривогу, маркет буде призупинено до її закінчення. Організатори також просять гостей попередньо взяти з собою маски через новий спалах захворювань на коронавірус.
Довідка
Всі. Свої – це мультибрендова платформа, що об’єднує велику кількість українських виробників різних напрямків. Перший маркет Всі. Свої відбувся у квітні 2015 року. Одна з особливостей проекту полягає у тому, що на кожному маркеті представлені українські бренди лише окремої тематичної групи товарів. За тематикою маркети Всі. Свої поділяються на 4 напрямки: «Одяг. Взуття. Аксесуари», «Гастрономія», «Дім та декор», «Діти». Вхід для відвідувачів маркетів – завжди вільний.
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