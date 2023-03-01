Зірка серіалу “Вікінги” Кетрін Винник стала амбасадоркою United24

Володимир Зеленський запросив Кетрін Винник, зірку серіалу “Вікінги” та нову амбасадорку United24 відвідати Україну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Еспресо.

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Канадська акторка українського проходження, режисерка і продюсерка Кетрін Винник прийняла пропозицію стати амбасадоркою United24. Вона опікуватиметься напрямом “Відбудова України” і відкриє збір на відновлення одного з 18 будинків на Київщині.

Загалом на відновлення цих об’єктів необхідно 719 млн гривень. Завдяки донорам зі 110 країн уже зібрано понад 510 млн.

“Я розумію, як важливо, щоб українські родини об’єдналися. Людям потрібно повертатися додому, відбудовувати свої домівки, щоб сім’ї знову жили разом”, – сказала Винник.

Акторка розповіла, що пишається своїм українським корінням. Її батьки є нащадками емігрантів з України, які в 1940 році переселилися спочатку до Німеччини, а потім до Канади, рятуючись від радянської влади.

“Я пишаюся тим, що ви робите, і для мене велика честь бути в команді United24”, – додала Винник.

Зеленський запросив Кетрін Винник приїхати в Україну та подякував за підтримку, потужні меседжі й теплі слова, які є дуже важливими для українців.

Дуже дякую, що ви з нами. Ми вдячні, що ви вирішили стати амбасадором United24 і є першою амбасадоркою з Канади, з якою нас багато пов’язує”, – сказав президент.

Кетрін Винник підтримує Україну з початку російської агресії у 2014 році. Амбасадорка відвідувала нашу країну в 30-ту річницю незалежності. Після початку повномасштабної агресії РФ Кетрін Винник заснувала організацію The Winnick Foundation, яка надає гуманітарну допомогу українцям, постраждалим від війни.

Довідково. За дев’ять місяців роботи фандрейзингової платформи United24 завдяки пожертвам із понад 110 країн зібрано більш як 287 млн доларів.

Серед амбасадорів United24 – співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.