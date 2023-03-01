У Бахмуті залишаються понад 4 тис. людей, серед яких 48 дітей — CNN

У Бахмуті продовжують перебувати близько 4,5 тис. мирних жителів, серед яких 48 дітей.

Про це в коментарі CNN сказала речниця Донецької ОВА Тетяна Ігантченко.

За словами посадовиці, ці люди перебувають у вже недоступних місцях і їх неможливо евакуювати. Речниця закликала людей виїхати з міста самостійно, але зазначила, що у Бахмуті заздалегідь було зроблено достатньо запасів води, їжі та ліків.

Росіяни не припиняють штурмувати місто. Снайпери ССО показали, як уночі ліквідували російську диверсійно-розвідувальну групу на Бахмутському напрямку.

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