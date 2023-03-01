Кулінарні секрети: найкращі рецепти на кожен день

Щоб варити смачні та здорові страви на кожен день, потрібно дотримуватись певних правил. Перш за все, використовуйте свіжі продукти, які містять мінімум консервантів та хімічних домішок, рекомендує Amazing Ukraine.

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Одним з найпростіших та найсмачніших рецептів на кожен день є салат зі свіжих овочів. Наприклад, зелений салат з помідорами, огірками та перцем з додаванням олії та лимонного соку.

Також можна приготувати пасту з овочами та соусом на основі томатів, часнику та оливкової олії. Для того, щоб зробити цю страву більш насиченою, можна додати до неї курку або гриби.

Ще одним варіантом є запіканка з м’ясом та овочами. Для цього потрібно змішати нарізані кусочки м’яса з овочами, насипати все в форму для запіканки та запікати в духовці.

Не менш корисними є страви на пару, наприклад, риба або овочі. Для приготування на пару потрібен спеціальний кухонний прилад – пароварка. Це дозволяє зберегти корисні властивості продуктів та зменшити кількість використовуваної олії.

Загалом, рецептів на кожен день є безліч, головне – дотримуватись здорового харчування та різноманітності в їжі.

Пропонуємо яскраві рецепти на кожен день

Однією з цікавих страв на перехідному етапі між зимою та весною є запечена спаржа з лимоном та пармезаном.

Що потрібно:

500 г спаржі

2 столові ложки оливкової олії

1/2 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки чорного перцю

1 лимон, нарізаний на тонкі кружечки

1/4 склянки свіжо натертого Пармезану

Як готувати:

Розігрійте духовку до 200°С

Розкладіть спаржу в одним рівним шаром на протвині для запікання. Полийте оливковою олією, посипте сіллю та чорним перцем. Перемішайте, щоб все рівномірно розподілилося.

Розкидайте кружечки лимона по спаржі.

Запікайте спаржу протягом 15-20 хвилин або до м’якоті та легкої золотистої скоринки.

Вийміть спаржу з духовки та посипте свіжо натертим пармезаном.

Сервіруйте прикрашаючи додатковими кружечками лимона за бажанням.

Смачного

Ця страва чудово підкреслює свіжий, сезонний смак спаржі, а лимон та Пармезан додають яскравої, кислуватої нотки, ідеальної для першої половини весни. Смачного!

Яєчня зі шпинатом

Яйця, шпинат, трохи молока та сиру — чи не ідеальний сніданок? Ви можете підсмажити яєчню на вершковому маслі або взагалі без жиру, додати будь-який сир та зелень. Ще одна велика перевага такого сніданку, крім користі, — швидкість.

Що потрібно:

яйця 4 шт

шпинат 100 г

молоко 50 мл

сир твердий 50 г

сіль за смаком

олія 30 г

Капустяний салат із кунжутом

Що потрібно:

молодої капусти 150 г

огірок 1 шт

болгарський перець 1 шт

кунжуту 1–1,5 ст. л.

сіль за смаком

соку лайма 1 ст. л.

кунжутної олії 1 ст. л

Приготування. Молоду капусту нашаткувати, посолити і пом’яти руками. Огірок і перець покраяти соломкою, змішати з капустою і заправкою. Зверху посипати кунжутом і подавати до столу.

Домашні сирні палички

Що потрібно:

cир твердий 300 г

яйце 1 шт.

борошно 30 г

олія 70 мл

Як приготувати:

Сир натерти на дрібній тертці, додати борошно, яйце. Перемішати. Сформувати сирні палички. Обсмажити їх в рослинній олії до золотистого кольору. Сирні палички готові! Смачного!