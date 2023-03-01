У Генпрокурора розповіли, де зафіксували найбільше сексуальних злочинів росіян

З початку повномасштабного вторгнення в Україні було зафіксовано 156 фактів сексуального насильства з боку російських військових.

Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» розповіла Ірина Діденко, керівниця профільного управління Офісу генпрокурора України.

Мова тільки про ті факти, де постраждалі погодились на відкриття кримінального процесу. У Херсоні зафіксовано 65 злочинів, у Запорізькій області — шість, у Київській — 85.

Насильства зазнавали жінки, чоловіки та діти. Сімом російським окупантам вже повідомили про підозру, чотири обвинувальні акти передали до суду. В одній із справ навіть винесли вирок у вигляді 12 років ув’язнення. Це заочне засудження, тобто без фізичної присутності військового.

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