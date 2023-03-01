Окупанти втратили не менше 130 танків і БТРів у боях під Вугледаром — The NYT

Російські сили втратили не менше 130 танків та БТР у трьохтижневих боях за місто Вугледар на Донеччині.

Про це із посиланням на українських військових повідомляє видання The New York Times.

Як стверджує українська сторона, бої під Вугледаром були найбільшою танковою битвою за всю війну. Обидві армії кинули вперед танки, однак росіяни йшли вперед колонами, а українці маневрували та стріляли з укриттів.

Для того, аби знищити 130 одиниць техніки на такій невеликій ділянці, українські бійці вивчили дороги, якими пересуваються росіяни, та влаштували засідки. Багато росіян були мобілізованими та ще не вивчили тактику ЗСУ нападати на колони.

Для ударів по російських танках українці застосовували ракети Javelin та Stugna. Вони замінували всі поля навколо розчищеної грунтової дороги, аби окупанти не мали, куди втекти під ударами. Виїжджаючи на узбіччя, танки і БТРи підривались та сповільнювали всю колону. Після цього ЗСУ відкривали вогонь з артилерії і навіть HIMARS по бронетехніці і солдатах, який вилазили з машин.

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