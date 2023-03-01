В рф вагітній дружині окупанта запропонували віддати першого сина в дитбудинок

У Липецькій області рф місцева влада запропонувала вагітній дружині російського військового віддати чотирирічного сина в дитячий будинок.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Mash.

Жінка перебуває на сьомому місяці вагітності, поки її чоловік воює в Україні. На час пологів залишити старшого сина немає з ким, тому місцева влада запропонувала дружині окупанта віддати його в дитбудинок.

Росіяни в соцмережах «обурені», що чиновники не знайшли способу вирішити проблему жінки.

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