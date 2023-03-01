Великий піст 2023: історія та традиції

Українці готуються до Великого посту, одного з найважливіших релігійних обрядів в католицькому і православному світі. Цього року Великий пост починається 27 лютого і триватиме до 15 квітня, а у католиків — розпочнеться 22 лютого і завершиться 6 квітня.

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Відповідно до традиції, Великий пост – це час підготовки до святкування Великодня. Це час молитви, посту та відмови від певних речей. У цей час християни зазвичай приділяють більше уваги духовним питанням та розглядають своє життя з більшою увагою до релігійних цінностей.

У Великий пост в Україні зазвичай припадає багато різноманітних релігійних та культурних подій, таких як молебні, спільні молитви та відкриті розмови про релігійні питання. Також у багатьох країнах, у тому числі в Україні, у Великий пост прийнято підтримувати постну дієту та відмовлятися від різних видів розваг.

Національна поліція України звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки під час релігійних святкувань, особливо з урахуванням складної епідеміологічної ситуації в країні.

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Українці з нетерпінням чекають на Великий пост, який допоможе їм зосередитися на духовних питаннях та релігійних цінностях.

ЩО МОЖНА ЇСТИ ПІД ЧАС ПОСТУ:

Крупи і злаки

Овочі і фрукти

Гриби

Морську капусту

Горіхи і насіння

Борошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молока

Різноманітні соуси – кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез

кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез Нежирні солодощі: галети, мармелад, сухофрукти

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