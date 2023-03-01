Повінь – зміна системи

Menu
Close

Великий піст 2023: історія та традиції

01.03.2023

Українці готуються до Великого посту, одного з найважливіших релігійних обрядів в католицькому і православному світі. Цього року Великий пост починається 27 лютого і триватиме до 15 квітня, а у католиків — розпочнеться 22 лютого  і завершиться 6 квітня. 

Читай також: Найкращі Великодні гаївки та веснянки – ВІДЕО

Відповідно до традиції, Великий пост – це час підготовки до святкування Великодня. Це час молитви, посту та відмови від певних речей. У цей час християни зазвичай приділяють більше уваги духовним питанням та розглядають своє життя з більшою увагою до релігійних цінностей.

У Великий пост в Україні зазвичай припадає багато різноманітних релігійних та культурних подій, таких як молебні, спільні молитви та відкриті розмови про релігійні питання. Також у багатьох країнах, у тому числі в Україні, у Великий пост прийнято підтримувати постну дієту та відмовлятися від різних видів розваг.

Національна поліція України звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпеки під час релігійних святкувань, особливо з урахуванням складної епідеміологічної ситуації в країні.

Читай також: Загублена писанка – Великодня казка для дітей

Українці з нетерпінням чекають на Великий пост, який допоможе їм зосередитися на духовних питаннях та релігійних цінностях.

ЩО МОЖНА ЇСТИ ПІД ЧАС ПОСТУ:

  • Крупи і злаки
  • Овочі і фрукти
  • Гриби
  • Морську капусту
  • Горіхи і насіння
  • Борошняні вироби, хліб і макарони, у складі яких немає яєць, масла і молока
  • Різноманітні соуси – кетчуп, аджика, соєвий соус, пісний майонез
  • Нежирні солодощі: галети, мармелад, сухофрукти
  • Мед

  • Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
  • Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
  • Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
  • На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
  • Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР
  • ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу
  • Херсонська ТЕЦ відновила роботу
  • Українські художники створюють мурали у п’яти містах: Берліні, Марселі, Брюсселі, Відні та Найробі
  • Зеленський затвердив санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей
  • На Миколаївщині відновили роботу заводи PepsiCo та Agrofusion
 