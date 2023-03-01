Під Вугледаром росіяни програли найбільшу танкову битву війни, – NYT

Масштабна танкова битва за Вугледар в Донецькій області була програна російським військовим командуванням. Так само як під час наступу танковими колонами на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, російські військові потрапили в засідки ЗСУ, повідомляє «Українська правда» з посиланням на The New York Times.
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Співрозмовники видання серед українських військових розповіли, що «вивчали дороги, потім ховалися і чекали», щоб розбивати російські колони із засідок. Саме засідки були «фірмовою» тактикою України проти російських бронетанкових колон з перших днів війни.
«У тривалому бою обидві сторони відправили в бій танки, які з гуркотом долали ґрунтові дороги і маневрували навколо лісосмуг. Росіяни наступали колонами, а українці маневрували в обороні, ведучи вогонь здалеку або з укриттів, коли російські колони потрапляли в поле їхнього прицілу», – йдеться в матеріалі газети.
Коли все закінчилося, виявилося, що Росія не лише не змогла захопити Вугледар, але й припустилася тієї ж помилки, яка коштувала Москві сотні танків на початку війни: наступаючі колони потрапляли в засідки».
Як повідомляє NYT, кадри, зняті українськими військовими безпілотниками, свідчать, що на полях навколо Вугледару стоять підірвані на мінах, підбиті артилерією або знищені протитанковими ракетами корпуси російської бронетехніки.
Як зазначають українські військові, у битві під Вугледаром Росія втратила щонайменше 130 танків і бронетранспортерів.
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