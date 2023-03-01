2 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 2 березня

Сьогодні на Шрі-Ланці відзначають День Війського-повітряних сил

У М’янмі — День селян.

В Ефіопії — День перемоги при Адуа. Свято присвячене перемозі ефіопських сил над італійськими колонізаторами у битві в 1896 році.

В США сьогодні — Національний день читання. Його запровадили у 1998 році для популяризації та заохочування читання. Датою вибрали день народження популярного дитячого письменника Доктора Сьюза (Теодора Сьюза Гейзела, 1904—1991).

Також сьогодні в Америці неофіційно відзначають День незалежності Техасу від Мексики. В цей день 1836 року проголосили незалежність Техасу від Мексики та створили Республіку Техас.

Яке релігійне свято 2 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять великомученика Теодора (Феодора) Тирона.

Теодор був воїном в місті Амасія в Понтійській області Римської Імперії. Він сповідував християнство.

Під час гоніння імператора Максиміна (286—305) Теодора звинуватили в підпалі язичницького храму та разом із іншими християнами змусили зректись віри в Христа. Він відмовився.

Теодора кинули в темницю, щоб він помер голодною смертю. Натомість через якийсь час Теодора Тирона знайшли живим та здоровим. Тоді воїна піддали тортурам залізними зубцями. Але він не так і не відмовився від своєї віри.

Стратили Теодора Тирона, спаливши на кострі, близько 306 року.

День ангела 2 березня

Іменини в цей день святкують Федір, Роман, Мар’яна, Пилип, Мина, Феодосій, Маріанна.

Які історичні події стались 2 березня

1767 — король Карл III вигнав єзуїтів з Іспанії.

1791 — у Франції запровадили нову систему зв’язку — семафор.

1807 — президент США Томас Джефферсон підписав закон, що забороняв ввезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території.

1836 — на з’їзді американців Техасу проголосили його незалежність від Мексики.

1917 — Конгрес США ухвалив закон, за яким Пуерто-Ріко оголошувався територією США, а його мешканці отримали права громадян США.

1923 — у США вийшов друком перший номер журналу Time.

1933 — в США відбулась прем’єра фільму «Кінг-Конг».

1951 — відбувся перший Матч усіх зірок Національної баскетбольної асоціації.

1956 — Марокко отримала незалежність від Франції.

1962 — військовий переворот у Бірмі.

2009 — у своїй резиденції вбитий президент Гвінеї-Бісау Жуан Бернарду Вієйра.

Хто народився 2 березня

1450 — Гвідо Маццоні, італійський скульптор і живописець.

1656 — Ян ван Дувен, нідерландський художник.

1740 — Ніколас Покок, британський художник.

1793 — Сем Г’юстон, американський політичний діяч, перший президент Республіки Техас.

1859 — Шолом-Алейхем, єврейський письменник.

1904 — Доктор Сьюз (Теодор Сьюз Гейзел), американський дитячий письменник.

1931 — Михайло Горбачов, радянський політик, генеральний секретар ЦК КПРС (1985—1991), президент СРСР (1990—1991).

1962 — Джон Бон Джові, американський рок-музикант.

1968 — Деніел Крейґ, британський кіноактор.

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