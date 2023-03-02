Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 березня

02.03.2023

За минулу добу українські військові знищили 715 окупантів та п’ять артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 150605 (+715) осіб,
  • танків — 3397 (+2) од,
  • бойових броньованих машин — 6658 (+20) од,
  • артилерійських систем — 2398 (+5) од,
  • РСЗВ — 480 (+1) од,
  • засоби ППО — 247 (+0) од,
  • літаків — 300 (+0) од,
  • гелікоптерів — 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2058 (+3),
  • крилаті ракети — 873 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5264 (+7) од,
  • спеціальна техніка — 230 (+0).

 