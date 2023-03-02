Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 2 березня

За минулу добу українські військові знищили 715 окупантів та п’ять артилерійських систем.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні військові втрати ворога станом на ранок 2 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 150605 (+715) осіб,
- танків — 3397 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 6658 (+20) од,
- артилерійських систем — 2398 (+5) од,
- РСЗВ — 480 (+1) од,
- засоби ППО — 247 (+0) од,
- літаків — 300 (+0) од,
- гелікоптерів — 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2058 (+3),
- крилаті ракети — 873 (+0),
- кораблі /катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5264 (+7) од,
- спеціальна техніка — 230 (+0).