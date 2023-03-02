США шукають союзників для санкцій проти Китаю, якщо той допоможе рф у війні — ЗМІ

Сполучені Штати Америки шукають підтримки у найближчих союзників для введення санкцій проти Китаю, якщо той надасть росії військову підтримку у війні з Україною.

Про це із посиланням на американських офіційних осіб повідомляє Reuters.

Вашингтон проводить попередні консультації, аби заручитись підтримко низки країн, зокрема, з G7. Про які саме санкції може йти мова, поки не відомо. Однак США закладають основу щодо можливих дій проти Пекіна з групою країн, які найбільше підтримали санкції проти рф.

Нещодавно одразу кілька впливових американських ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці та уряді повідомили, що Китай розглядає можливість поставок зброї до росії. У США прямо застерегли Пекін від такого кроку.

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