Потрібно економити. Коли в Україні завершиться опалювальний сезон

Опалювальний сезон 2023 в Україні планують завершити на початку квітня.

Про це в ефірі телемарафону заявив Олексій Чернишов, глава правління НАК «Нафтогаз України».

«Є надії, що зможемо зробити на самому початку квітня, але якщо буде холодно, то теплопостачання буде продовжуватися. Але ми повинні усвідомлювати, що потрібно економити», — зазначив посадовець.

Він додав, що ціна на газ до кінця опалювального сезону не змінюватиметься. Рівень оплати серед споживачів у стабільних регіонах зараз складає 80%.

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