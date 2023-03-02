У лютому фінансова підтримка українського бюджету склала 75,6 млрд грн

У лютому міжнародна підтримка українського державного бюджету склала 75,6 млрд грн ($2 млрд).
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За два місяці 2022 року до бюджету вдалось залучити 230,8 млрд грн ($6,3 млрд) від партнерів. Найбільшими донорами стали:
- ЕС: $3,2 млрд;
- США: $2,2 млрд;
- Велика Британія: $498 млн.
Нагадаємо, Україна також отримає допомогу на $400 млн від Саудівської Аравії.
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