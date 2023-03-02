У лютому фінансова підтримка українського бюджету склала 75,6 млрд грн

У лютому міжнародна підтримка українського державного бюджету склала 75,6 млрд грн ($2 млрд).

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За два місяці 2022 року до бюджету вдалось залучити 230,8 млрд грн ($6,3 млрд) від партнерів. Найбільшими донорами стали:

ЕС: $3,2 млрд;

США: $2,2 млрд;

Велика Британія: $498 млн.

Нагадаємо, Україна також отримає допомогу на $400 млн від Саудівської Аравії.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.