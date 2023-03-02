Україна отримала $2 млрд від міжнародних партнерів для поповнення бюджету у лютому

У лютому партнери з-за кордону надали Україні фінансову допомогу в розмірі $2 млрд, що додало коштів до її бюджету.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua
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Загалом за перші два місяці 2023 року Україна отримала $6,3 млрд міжнародної підтримки. Найбільшими донорами стали:
- ЄС – $3,2 млрд;
- США – $2,2 млрд;
- Велика Британія – $498 млн.
Водночас у лютому видатки державного бюджету України становили найбільший показник за всю історію – 410,3 млрд грн із загального фонду.
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