Україна отримала $2 млрд від міжнародних партнерів для поповнення бюджету у лютому

У лютому партнери з-за кордону надали Україні фінансову допомогу в розмірі $2 млрд, що додало коштів до її бюджету.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Mind.ua

Читай також: В Україні за прикладом Ізраїлю хочуть страхувати від воєнних ризиків інвестиції в промисловість

Загалом за перші два місяці 2023 року Україна отримала $6,3 млрд міжнародної підтримки. Найбільшими донорами стали:

ЄС – $3,2 млрд;

США – $2,2 млрд;

Велика Британія – $498 млн.

Водночас у лютому видатки державного бюджету України становили найбільший показник за всю історію – 410,3 млрд грн із загального фонду.