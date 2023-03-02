У Рівному диверсант намагався підірвати об’єкт транспортної інфраструктури

У Рівному СБУ затримала російського диверсанта, який планував підірвати об’єкт транспортної інфраструктури. Операція була спрямована на те, аби зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

Зловмисник прибув в Україну 19 лютого під виглядом мешканця європейської країни та з паспортом ЄС. Він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії і планував встановити вибухівку у найбільш «вразливому» місці об’єкта критичної інфраструктури.

Однак співробітники СБУ затримали агента на підготовці до вчинення диверсії. Виявилось, що він виконував завдання проти сил антитерористичної операції на сході України з 2014 року. Для цього вступив до складу угруповання «Оплот», а потім до так званого «Батальйону Хан». Після 24 лютого 2022 року увійшов до лав російського окупаційного угруповання «Херсон» і брав участь у боях на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року чоловік повернувся в росію, де отримав завдання щодо проведення диверсії на Рівненщині.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала у Миколаєві інструктора з тактичної підготовки однієї з громадських організацій, який виявився агентом фсб.

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