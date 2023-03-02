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Україна розірвала з Білоруссю угоду про спільний контроль на кордоні

02.03.2023

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії угоди з білоруським урядом, яка регулювала спільний контроль на пунктах пропуску на кордоні між Україною та Білоруссю.

Як передає Amazing Ukraine, цю інформацію містить Постанова № 176 Кабінету Міністрів України.

У зв’язку з кардинальною зміною обставин уряд прийняв рішення про припинення дії угоди, яка була підписана у Києві 14 грудня 1995 року.

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