Україна розірвала з Білоруссю угоду про спільний контроль на кордоні

Кабінет Міністрів України прийняв рішення про припинення дії угоди з білоруським урядом, яка регулювала спільний контроль на пунктах пропуску на кордоні між Україною та Білоруссю.

Як передає Amazing Ukraine, цю інформацію містить Постанова № 176 Кабінету Міністрів України.

У зв’язку з кардинальною зміною обставин уряд прийняв рішення про припинення дії угоди, яка була підписана у Києві 14 грудня 1995 року.