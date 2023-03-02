Бійці 72-ої ОМБр показали, як знищили російський міномет «Тюльпан» (відео)

Бійці 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців показали, як знищили російський міномет «Тюльпан» в районі Вугледара.

Відео опублікували на Facebook-сторінці бригади.

2С4 «Тюльпан» — це радянський самохідний міномет калібру 240 мм. Він призначений для знищення найбільш укріплених фортифікаційних споруд, і здатен вести вогонь тактичними ядерними боєприпасами надмалої потужності.

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