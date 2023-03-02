В Україні стартував бізнес-акселератор на підтримку жіночого підприємництва

Україна створила програму “Відважна”, яка спрямована на підтримку українок, що мають мікро- або малі бізнеси, або мріють створити власний бізнес.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ Бізнес.

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Організаторами проєкту стали мережа центрів Дія.Бізнес за підтримки Мінцифри та Офіс з розвитку підприємництва та експорту за сприяння глобальної ініціативи She’s Next Empowered by Visa.

Програма розрахована для жінок, які:

Нещодавно стартували свій мікро- чи малий бізнес, мають стартап з наявним прототипом продукту або послуги

Очолюють мікро- чи малий бізнес, мають бізнес-план, але шукають можливості для зростання, експорту, виходу у нові ринкові сегменти

Хочуть створити бізнес, мають ідею, але не знають, із чого почати

Навчаються в університеті та/або представляють жіночу студентську команду, з якою готові працювати над розвитком бізнес-ідеї.

Учасниці акселератора отримають менторську, навчальну, експертну та фінансову підтримку, а також сформують спільноту для обміну досвідом, пошуку партнерів та нових бізнес-можливостей. Два найкращі проєкти у номінаціях Дебютантка та Візіонерка отримають по $5000 цільової фінансової допомоги в рамках програми She’s Next Empowered by Visa для впровадження бізнес-ініціатив.

Підприємиці зможуть обрати зручний для себе спосіб участі: онлайн чи офлайн. Програма передбачає 12 навчальних модулів. Серійні воркшопи для учасниць підготували представники Visa, Silpo, Multiplex, 1991 Accelerator, Grape, Board. Спікери поділяться власним досвідом, як аналізувати цільові аудиторії, правильно сформувати ціну на продукт, системно будувати сервіс, надійні партнерства та масштабуватись.

Онлайн-формат передбачає участь 5 тисяч жінок незалежно від локації, досвіду чи етапу розвитку бізнесу. Щоб долучитися до програми достатньо заповнити реєстраційну форму.

Офлайн-формат передбачає попередній конкурсний відбір на основі заповнених реєстраційних форм (детальні правила для участі доступні на сайті). Навчання проходитиме в малих групах (8−16 людей) на базі 10 центрів Дія.Бізнес і включатиме в себе офлайн-сесії з експертами та менторами, практичні семінари та домашню роботу.

За результатами проходження офлайн-програми буде сформований рейтинг учасниць. 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Ще дві компанії будуть обрані серед тих, хто пройшов онлайн-навчання. Для цього потрібно надіслати мотиваційний лист та розроблений бізнес-план після завершення останнього модулю програми.

Програма розрахована на три місяці: від березня до червня 2023 року. Старт першого модулю — 15 березня 2023 року.