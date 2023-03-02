У захоплений Мелітополь Запорізької області російські окупанти завозять військову техніку та особовий склад.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.

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«Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад», — зазначив мер.

За його словами, вранці у середу, 1 березня, через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту їхало понад 50 одиниць техніки.

Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих, додав Федоров.

Він сказав, що окупанти готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються упорядкувати чотири бомбосховища, якими користуватимуться.

«Вони намагаються звезти велику кількість особового складу, оборонних рубежів, щоб утримати місто, але це їм точно не вдасться, тому що наші Збройні сили мають інші плани», — додав мер.