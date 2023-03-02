У захоплений Мелітополь Запорізької області російські окупанти завозять військову техніку та особовий склад.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє НВ.
Читай також: Україна розірвала з Білоруссю угоду про спільний контроль на кордоні
«Окупанти масово завозять у Мелітополь як військову техніку, так і свій особовий склад», — зазначив мер.
За його словами, вранці у середу, 1 березня, через Мелітополь у бік Запоріжжя та Запорізької лінії фронту їхало понад 50 одиниць техніки.
Навколо Мелітополя щонайменше у двох локаціях ворог розмістив свої тренувальні полігони, на яких тренує мобілізованих, додав Федоров.
Він сказав, що окупанти готуються до оборони міста та його утримання. Про це свідчить те, що вони намагаються упорядкувати чотири бомбосховища, якими користуватимуться.
«Вони намагаються звезти велику кількість особового складу, оборонних рубежів, щоб утримати місто, але це їм точно не вдасться, тому що наші Збройні сили мають інші плани», — додав мер.
- Перший батальйон ЗСУ успішно завершив навчання на БМП Bradley
- Громадяни України зможуть перебувати на території Грузії без віз два роки
- Бумбокс та Сергій Жадан презентували кліп до воєнної екшн-драми «Мирний-21»
- У Києві запрацює офіс Організації економічного співробітництва та розвитку
- Укрзалізниця доставила 300 іноземних делегацій від початку повномасштабного вторгнення Росії
- У МАГАТЕ занепокоєні поновленням вибухів поблизу ЗАЕС
- На Харківщині і Херсонщині заміновано понад 1 мільйон гектарів сільгоспземель
- Окупанти змінюють тактику ракетних обстрілів – ГУР
- ЄС надасть 1500 грантів для українського малого та середнього бізнесу
- Херсонська ТЕЦ відновила роботу
- Українські художники створюють мурали у п’яти містах: Берліні, Марселі, Брюсселі, Відні та Найробі
- Зеленський затвердив санкції проти росіян, причетних до викрадення українських дітей
- На Миколаївщині відновили роботу заводи PepsiCo та Agrofusion